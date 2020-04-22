» إلزموا هذه الأشياء.. الصحة توضح طرق الوقاية من كورونا

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، عدة تعليمات للمواطنين، بهدف حمايتهم من فيروس كورونا، بعد وصول إجمالي عدد الإصابات 3490 حالة.

وجاءت التعليمات كالتالي:-

غسل اليدين مدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون

مسح الأسطح المحيطة بالمواد المطهرة

البقاء في المنزل والنزول عند الضرورة

شراء كمية مناسبة من الأكل وعدم المبالغة في التخزين

ترك مساحة آمنة بينك وبين من حولك لا تقل عن 90 سم

لاتصدق الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة

للاستفسار عن فيروس كورونا اتصل علي رقم 105 أو 15335

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.


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