السودان يناشد بتزويده بالملابس الواقية من "كورونا"

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ناشد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، الثلاثاء، الدول المنتجة لملابس الفرق الطبية الواقية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، تزويد السودان منها.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، قال فيها الوزير إن الكوادر الطبية والصحية تعمل تحت ظروف صعبة و تتحمل قلة المستلزمات وشح الدواء وانعدامه لكي تقوم بواجبها.
وتابع: " نطالب الدول التي تنتج الألبسة الواقية للكوادر الطبية ان تستمر في تزويد السودان بها لأننا لم نصل الى الطاقة الإنتاجية سواء الألبسة او الأدوية."

وأضاف "في داخل وزارة الصحة وجدنا اخطاء لا تغتفر في مرافق مختلفة منها العمل المعملي والمختبري ومنها اخطاء اخرى في إدارة الأزمة، وأخطاء قمنا بها وأتحمل كوزير مسؤوليتها."

والإثنين، حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، من "تقلص" الطواقم الطبية لعدم توافر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.
والثلاثاء أعلن السودان، ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 107 حالات متضمنة 12 حالة وفاة و8 حالات شفاء.
وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و553 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 688 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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