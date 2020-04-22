» الرئيس يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لتنهئته بشهر رمضان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.



وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة، كل التوفيق والازدهار.



كما تم خلال الاتصال تناول بحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، ومواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.