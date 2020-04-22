نشأت الديهي: ما يجري في سيناء مدعاة للفخر والاعتزاز

22 أبريل 2020 - 09:37 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا كنا اليوم على موعد مع دفقة جديدة من قلب الوطن حيث المحاولات الدؤوب الناجحة الناجعة للتعمير الحقيقي لسيناء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنهي الأجداد مرحلة التحرير وبدأنا نحن مرحلة التعمير لسيناء، منوهًا بان قصة تعمير سيناء بدأت منذ سنوات بإعادة تأهيل البنية التحتية والتي يأتي في مقدمتها الأنفاق، واليوم شهدنا خروج الحفار العملاق للضفة الشرقية للقناة من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي.

وتابع، أننا شهدنا اليوم افتتاح محطة معالجة مصرف المحمسية شرق قناة السويس، بطاقة مليون قدم مكعب مياه نظيفة في اليوم، وكانت هذه المياه في الترع والمصارف، تؤدي لزراعة 50 ألف فدان في اليوم.

وأردف، أن ما يجري على أرض سيناء حكاية مصرية سوف يرويها الأجيال القادمة، وما شهدناه اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز والثقة في النفس وفي القيادة.

