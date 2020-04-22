» الصحة: 34 مصابًا بكورونا في كل مليون مصري

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لفيروس "كورونا المستجد" فى مصر، فيما يتعلق بإجمالى عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التى تحولت نتيجتها من إيجابى إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالى عدد الوفيات حتى الآن? .

جاء ذلك، خلال اجتماعها اليوم بمقر مجلس الوزراء، لبحث آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة فى مصر هو 34 لكل مليون حالة، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمى الذى يبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالى أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب، بواقع 859 حالة? .