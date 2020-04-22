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38ألف إصابة بحمى الضنك خلال 4 أشهر بماليزيا

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حمى الضنك
حمى الضنك
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الطيب حسين

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أعلنت السلطات الماليزية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بمرض حمى الضنك إلى أكثر من 38 ألف إصابة خلال الأشهر الأربع الأخيرة.
جاء ذلك بحسب معطيات تضمنها تقرير نشره موقع إلكتروني تابع لوزارة الصحة الماليزية، أشار إلى أن عدد الإصابات سجل 38 ألف و240 حالة منذ 29 ديسمبر الماضي وحتى الثلاثاء 21 أبريل الجاري.
وأكثر الولايات المتضررة من هذا المرض هي سلانغور التي سجلت 23 ألف و22 إصابة خلال الفترة المذكورة، إلى جانب ألفين و906 إصابات في العاصمة كوالالمبور.
وزارة الصحة الماليزية ذكرت أن الإصابات بحمى الضنك في البلاد تفوق الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشددة على ضرورة عدم الاستهانة بخطر تلك الحمى.
وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.
وتتراوح أعراض المرض، بين الإصابة بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف. -

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