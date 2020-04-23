  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفتي الجمهورية شوقي علام

المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

بشار الأسد

اليوم.. أول محكمة عالمية لبشار الأسد

"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية غدًا

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

السيسي

بـ600 مليار جنيه ..خطة جديدة لتأمين سيناء

للمرة الثانية.. فضيحة تضرب الصين بسبب كورونا

للمرة الثانية.. فضيحة تضرب الصين بسبب كورونا

تامر أمين

تامر أمين: هنعيد من غير حظر

ارشيف

قرارين جمهوريين جديدين لـ "السيسي"

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

قناة الأهلي

بعد تصريحات شقيقه المسيئة للأحمر .. رئيس قناة الأهلي يعلن استقالته

الغندور

نجم الزمالك يفاجيء الغندور على الهواء: الخطيب الأحرف في تاريخ مصر

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

عرب وعالم

"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية غدًا
"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية غدًا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

#

انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

المواطنين

الأرصاد

رمضان

طقس

نصيحة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث تشهد البلاد منخفض جوي قادم من ليبيا ومار بالصحراء الغربية إذ يؤدي لإثارة الرمال والأتربة ونشاط الرياح والتي تصل على بعض الأماكن إلى حد العاصفة، وتقل معه الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ مقارنة باليوم بمعدل من 4 إلى 5 درجات، مؤكدا أن هذه الأجواء ستستمر أول يوم رمضان فقط، وبعد الإفطار ونهاية اليوم ستبدأ الكتلة الهوائية في التغير وستنخفض درجات الحرارة السبت والأحد بشكل ملحوظ ومؤقت على أغلب مناطق الجمهورية بقيم تتراوح من 8 إلى 10 درجات مقارنة بيوم الجمعة.

وأشار "شاهين" إلى أن الرؤية ستقل غدا كلما كانت الطرق مكشوفة وصحراوية، وستعوق حركة الطرق والقيادة على الطرق، ناصحا بعدم التعرض لهذه الأتربة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، كما نصح بتجنب أشعة الشمس لعدم فقد كميات من المياه داخل الجسم والشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.
وأوضح أن نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة سيبدأ 2 بعد منتصف الليل وتنخفض الرؤية تدريجيا، ومع تقدم ساعات النهار حالة عدم الاستقرار ترتفع، لافتا إلى أن يوم الاثنين سنشهد ارتفاع آخر في درجات الحرارة ولكن تدريجي وطبيعي.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين في تأخير تناول السحور ليكون قبل الفجر مباشرة، وتناول المرطبات أثناء السحور، وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس بشكل كبير.   

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
» ميزة جديدة بـ "فيس بوك" في 75 دولة
» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف
» وصول 299 مصرياً قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي
» إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا
» الأهلى يبحث تسويق صالح جمعة
» بمناسبة رمضان .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب والعباءة السوداء
» كورونا يصيب 9 أشخاص لم يخالطوا مصابين .. والعلماء يصلوا لتفسير غريب
» دعاء صلاح تفجر مفاجأة مدوية عن حنين حسام: حدثت قبل 4 شهور
» بعد إعلان إفلاسه .. فنان شهير ينجو من الموت: ملعون أبو الفلوس
» الصحة: 34 مصابًا بكورونا في كل مليون مصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية