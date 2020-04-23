» وصول 299 مصرياً قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي

23 أبريل 2020 - 09:57 ص

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء أمس الأربعاء، وصول طائرة إجلاء المصريين العالقين القادمين من الرياض وعلى متنها 299 مواطنا، إلى مطار مرسى علم الدولي.

وأضاف حنفي أنه عقب وصولوهم، تم نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأوضح المحافظ أن جميع المصريين العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار، من قبل أطباء الحجر الصحي، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا.

وأشار حنفي إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات الوباء.