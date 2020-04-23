  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفتي الجمهورية شوقي علام

المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

بشار الأسد

اليوم.. أول محكمة عالمية لبشار الأسد

"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية غدًا

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

السيسي

بـ600 مليار جنيه ..خطة جديدة لتأمين سيناء

للمرة الثانية.. فضيحة تضرب الصين بسبب كورونا

للمرة الثانية.. فضيحة تضرب الصين بسبب كورونا

تامر أمين

تامر أمين: هنعيد من غير حظر

ارشيف

قرارين جمهوريين جديدين لـ "السيسي"

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

قناة الأهلي

بعد تصريحات شقيقه المسيئة للأحمر .. رئيس قناة الأهلي يعلن استقالته

الغندور

نجم الزمالك يفاجيء الغندور على الهواء: الخطيب الأحرف في تاريخ مصر

الجيش الوطني الليبي ينشر صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

الحياة السياسية

الجيش الوطني
الجيش الوطني
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عميد معهد القلب ينشر أول صورة لـ«خالد النبوي»

#

تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو

#

الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار

#

"حفتر" يطلق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس

هشام عشماوي

الإرهابي المصري

أبو خالد

نشرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي صورة للإرهابي المصري محمد محمد السيد، الذي ألقي القبض عليه ويعرف باسمي "محمد السنبختي" و"أبو خالد منير".

ووفقًا لبيان الجيش الوطني الليبي، منذ قليل، فإن الإرهابي المذكور تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة "طرابلس" وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة "بنغازي".


وذكر الجيش الليبي أن الإرهابي المصري واحد من أهم الإرهابيين الخطرين ويماثل الإرهابي هشام عشماوي في خطورته، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
» ميزة جديدة بـ "فيس بوك" في 75 دولة
» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف
» وصول 299 مصرياً قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي
» إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا
» الأهلى يبحث تسويق صالح جمعة
» بمناسبة رمضان .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب والعباءة السوداء
» كورونا يصيب 9 أشخاص لم يخالطوا مصابين .. والعلماء يصلوا لتفسير غريب
» دعاء صلاح تفجر مفاجأة مدوية عن حنين حسام: حدثت قبل 4 شهور
» بعد إعلان إفلاسه .. فنان شهير ينجو من الموت: ملعون أبو الفلوس
» الصحة: 34 مصابًا بكورونا في كل مليون مصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية