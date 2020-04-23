الجيش الوطني الليبي ينشر صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

23 أبريل 2020 - 10:35 ص

نشرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي صورة للإرهابي المصري محمد محمد السيد، الذي ألقي القبض عليه ويعرف باسمي "محمد السنبختي" و"أبو خالد منير".



ووفقًا لبيان الجيش الوطني الليبي، منذ قليل، فإن الإرهابي المذكور تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة "طرابلس" وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة "بنغازي".







