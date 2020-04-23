زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة إلى بشار الأسد

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وكالات- الدويني فولي

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أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وحسب الإعلام الكوري الشمالي الرسمي: "أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونغ الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونغ أون.
واعتبرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنه لا توجد علامات غير طبيعية في الشمال تدل على سوء صحة الزعيم كيم جونغ أون، وقالت إن جارتها تحتفل بأعياد ميلاد وتبعث رسائل لسوريا وكوبا، وذلك حسب وكالة "يونهاب".

وقال مسئول في الوزارة: "لم نلحظ أي علامات غير طبيعية.. نحن نراقب الإعلام الكوري الشمالي، ونرى خطابات بين القادة ومراسلات وأعياد ميلاد وغيرها".

واستند المسئول الكوري الجنوبي إلى إعلان الإعلام في كوريا الشمالية، أن البلاد ترسل رسائل شخصية للعديد من قادة الدول الأجنبية، بما فيها سوريا يوم السبت، وزيمبابوي يوم الأحد، وكوبا يوم الاثنين.
وأفاد المسئول، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية تسير أعمالها كالمعتاد بدون أي علامات غير طبيعية، وذلك وسط تكهنات أثارتها وسائل إعلام غربية حول صحة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وكان موقع "دايلي إن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، نقل عن مصدر محلي في كوريا الشمالية، قوله إن الزعيم كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12 أبريل/نيسان. ورجح الموقع تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 أبريل/ نيسان الجاري لأول مرة بعد تنصيبه في الحكم.

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