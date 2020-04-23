الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

23 أبريل 2020 - 10:42 ص

تعلن الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى سيتم تطبيقها في شهر رمضان المعظم، ومدة حظر التجول.

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا اجتمعت مساء أمس برئاسة مدبولي لمناقشة تداعيات وباء كورونا، وتحديد ما يجب إتباعه خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها اليوم بعد عرضها على مجلس الوزراء.