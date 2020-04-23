عاجل.. "الوزراء" يجتمع لمناقشة قرارات شهر رمضان

23 أبريل 2020 - 11:14 ص

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آخر مستجدات الوضع الراهن في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وكذلك الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك.



ويناقش الاجتماع الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها .



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم

