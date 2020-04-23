  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي: الأزهر قال كلمته خلاص ورفعت الجلسة

مدبولي

مؤتمر صحفي عاجل لـ"مدبولي" بشأن الحظر في رمضان

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بأمر الملك سلمان.. النقد السعودية تزف هذه البشرى

عشماوي

"لم نلتفت لاسمه".. مفتي الجمهورية يكشف الستار عن إعدام عشماوي

الوزراء

عاجل.. "الوزراء" يجتمع لمناقشة قرارات شهر رمضان

كيم

زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة إلى بشار الأسد

الجيش الوطني

أول صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

مفتي الجمهورية شوقي علام

المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

الحياة السياسية

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين
تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد: حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

#

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

#

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

#

فنانة شهيرة: أنا مسيحية وبفتخر .. واللي مش عاجبه يفارق

الجزائر

ترامب

الفلسطينيين

تركي الحمد

مليون شهيد

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن معظم الدول ضحت بالملايين من الشهداء لأجل تحرير بلادهم، منوها بأن هذا لم يحدث في فلسطين.

وأضاف الحمد في تدوينة له على حسابه في تويتر: "الفيتناميون، قاوموا من الداخل، وضحوا بأكثر من مليون ونصف فيتنامي، ثم انتصروا".

وتابع: "الجزائريون قاوموا من الداخل، وقدموا أكثر من مليون جزائري ثمنا للنصر، فأين الفلسطيني من كل هذا منذ 1948؟ أحزاب سياسية في كل ركن عربي، وصرخات: "وين العرب وين"..ويريدون لفلسطين أن تتحرر..عجبي".

وكان الناشط الفلسطيني أدهم سلمية قد حذّر من انتشار هشتاج #فلسطين_ليست_قضيتي، والذي يحاول مروجوه وهم المخابرات الصهيونية وأدواتها إظهاره وكأنه سعودي،  والشعب السعودي العظيم والله بريء منه براءة الذئب من دم يوسف، فلنحذر ولنكن منتبهين، ولا ننجر لفتنة يسعى العدو الصهيوني لإشعال نارها بين الشعوب.

يذكر أن تركي الحمد كان قد انتقد في تدوينات سابقة ما يتم رفضه حول حل أزمة القضية الفلسطينية قائلا: إن المبادرة الأميركية الأخيرة لحل القضية الفلسطينية بكل نواقصها، وبغض النظر عن دوافع ترامب ونتنياهو التي قد تقف وراءها، أقول: بالرغم من كل ذلك، هي الفرصة الأخيرة لإبقاء اسم فلسطين حيا، والبديل هو ضياع البقية الباقية من فلسطين، ولن يكون هناك شيء اسمه قضية فلسطين في حالة الرفض".

وأضاف الحمد حينها : أما المظاهرات ورفع الشعارات، فإنه لن يضر ذبابة، فإسرائيل حاليا تملك كل أوراق اللعبة..لكل مرحلة تكتيكاتها، والمرحلة الحالية تستوجب تكتيكا مختلفا عن شعارات الماضي.

 ونوّه أن العنترية، التي أضاعت القضية وهي ترفع شعاراتها وتظن أنها تدافع عنها.

وتابع قائلا: "يخطئ الفلسطينيون كثيرا بعدم قبول الخطة الأميريكية للسلام، بمعنى ما البديل.. فرص كثيرة ضاعت على الفلسطينيين بإغواء الشعارات، واستراتيجية كل شيء أو لا شيء، وكانت النتيجة في النهاية لا شيء: احتلال مستمر، وضياع للقدس، وقضم أجزاء واسعة من الضفة، وصراع فلسطيني داخلي أشد من الصراع مع إسرائيل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الوزراء» يزف بشرى سارة للعاملين بالدولة
» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"
» الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار
» اليوم.. أول محكمة لضابط استخباراتي سوري سابق
» محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده
» الصين تستعد لإنشاء أكبر استاد بالعالم
» اجتماع مهم بـ"اليويفا" لحسم مصير بطولات أوروبا
» الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان
» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
» ميزة جديدة بـ "فيس بوك" في 75 دولة
» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية