» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"

23 أبريل 2020 - 12:11 م

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.

وأضاف "صبحى" في تصريحات تليفزيونية: "لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".

وتابع: "النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".