الجندي: الأزهر قال كلمته خلاص ورفعت الجلسة

23 أبريل 2020 - 12:14 م

حسم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجدل الثائر بشأن صوم شهر رمضان من عدمه، قائلا: "إن العلماء هم المختصون فقط بقضية صوم رمضان في ظل وباء كورونا".



وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأزهر تحدث بأن الخوف من العدوى لا يمنع من الصيام، معقبًا: "الأزهر قال كلمته خلاص، ورفعت الجلسة ".



وتابع: "لا داعي للسخرية من الأزهر أو السخرية من الرأي الآخر الذي يتحدث بجواز الإفطار حال الخوف من العدوى، خاصة أن هذا الرأي موجود عند بعض الفقهاء".

