وفاة النجمة الأمريكية شيرلي نايت عن عمر 83 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية شيرلي نايت عن عمر يناهز 83 عاما، وأعلنت ابنتها كايتلين هوبكنز على "فيس بوك".

جاء أول ترشيح لجائزة الأوسكار بعد فترة وجيزة من دورها في فيلم الدراما في الستينيات The Dark At The Top Of The Stairs، إذ قامت بدور سيدة من أوكلاهوما تقع في حب رجل يهودي وتم ترشيحها من خلاله لأفضل ممثلة مساعدة.