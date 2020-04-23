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وفاة النجمة الأمريكية شيرلي نايت عن عمر 83 عاما

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وكالات- الدويني فولي

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شيرلي نايت

توفيت الممثلة الأمريكية شيرلي نايت عن عمر يناهز 83 عاما، وأعلنت ابنتها كايتلين هوبكنز على "فيس بوك". 
وقالت في بيان: "توفيت وذهبت روحك الجميلة إلى مكان أفضل، كنت إلى جانبها وذهبت بسلام، بالنسبة لي، كانت أمي فقط، وبالنسبة للبعض كانت Miss Knight وMiss Shirley وMama Shirley ولأصدقائها كانت Shirl the Girl ولمعجبيها كانت Shirley Knight.

كان تم ترشيح نايت لجوائز الأوسكار مرتين خلال المراحل الأولى من حياتها المهنية قبل الاشتراك في عدة أفلام وتليفزيونات وأدوار مسرحية.
جاء أول ترشيح لجائزة الأوسكار بعد فترة وجيزة من دورها في فيلم الدراما في الستينيات The Dark At The Top Of The Stairs، إذ قامت بدور سيدة من أوكلاهوما تقع في حب رجل يهودي وتم ترشيحها من خلاله لأفضل ممثلة مساعدة.

وفي وقت لاحق تم ترشيح شيرلي لأفضل ممثلة مساعدة بعد ذلك بعامين فقط لدورها في فيلم Sweet Bird of Youth لعام 1962.

خلال حياتها المهنية تم ترشيحها أيضا لجائزتي توني ( جائزة أنطوانيت بيري للتميز في مجال المسرح المشهورة باسم جائزة توني وهي جائزة تمنح للعروض المسرحية الأمريكية المتميزة).

وحصلت على العديد من ترشيحات جوائز "إيمي" في الآونة الأخيرة  لدورها في مسلسل ربات بيوت يائسات Desperate Housewives، ويعد مسلسل ربات بيوت يائسات هو مسلسل كوميدي درامي أمريكي لاقى نجاحا كبيرا حين تم عرضه لأول مرة على شبكة أي بي سي الأمريكية في 3 أكتوبر 2004 وكذلك على صعيد الشرق الأوسط من خلال قناة ام بي سي 4 العربية وحاز المسلسل إثر عرضه على ست جوائز إيمي.
وظهرت شيرلي نايت هوبكنز خلال حياتها المهنية في أكثر من 50 فيلما روائيا ولعبت عدة أدوار تلفزيونية وسينمائية.

لديها ابن من المخرج الأمريكي، جين بيرسون وابنة من الكاتب البريطاني، جون هوبكينز، ومن المقرر إقامة حفل تأبين لها في لوس أنجلوس في الأشهر الأولى من العام المقبل.

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