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نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

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علاقة

نوال الزغبى

وائل كفوري

قالت الفنانة نوال الزعبي، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالمطرب وائل كفوري، تصل إلى حد التغزل بها، وهي أيضا تتغزل به.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "لا يوجد شيء بينى وبين وائل كفوري، أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيّ لكن في إطار الصداقة".
وتابعت أنها لا تفكر في الارتباط خلال المرحلة الراهنة، ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد. وعن الأغاني الخارجة أوضحت: "الوطن العربي ذوقه راق في الفن وسماع الأغاني والموسيقى"، مشيرة إلى أنها مع الفن الراقي المهذب وضد الأعمال البذيئة.

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