» فلكى يكشف سر عدم تحرى السعودية هلال رمضان

23 أبريل 2020 - 12:51 م

دعت المحكمة العليا في السعودية، جموع المسلمين إلى تحري هلال شهر رمضان 2020 مساء الخميس، الذي يوافق 30 شعبان وليس يوم الأربعاء الذي يوافق 29 شعبان (بالتقويم الهجري).

الفلكي السعودي، ملهم هندي، نشر مقطع فيديو توضيحي حول ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "الكثير يتساءل لماذا لم يحدث الترائي يوم 29 كما هي العادة، للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة كيفية دخول الأشهر في المملكة، السعودية تعتمد على تقويم أم القرى في دخول جميع الأشهر".

وأضاف: "ذلك مبني على الحسابات الفلكية بدون اشتراط الرؤية، لذلك لا يبنى على تقويم أم القرى في الأمور التعبدية مثل رمضان وشوال وذو الحجة ومحرم، لكن هناك شهران يضافان لهم لمعرفة متى نستطيع ترائي هذه الأشهر وهما شهر شعبان وشهر ذو القعدة".

وتابع قائلا: "في الحالة هذه يوم 29 رجب تحققت الشروط الفلكية الحسابية لدخول الشهر حسب معايير تقويم أم القرى لذلك كان أول يوم في شعبان حسب التقويم هو يوم 25 مارس، لكن في ذلك المساء جميع اللجان المنتشرة حول المملكة لم يثبت لها رؤية هلال شهر شعبان لذلك شرعا وبحسب قرار المحكمة العليا كان دخول شهر شعبان يوم 26 مارس وهذا يعني أن التقويم متقدم على الشهر الشرعي بيوم كامل".