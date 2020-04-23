» مقترح لـ"رونالدو" يستفز جماهير برشلونة

23 أبريل 2020 - 01:18 م

اقترح بشير أحمد، المستشار الإعلامي لرئيس نيجيريا محمد بوهاري، على كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، شراء حقوق تسمية ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، وتغيير اسمه إلى "cr7 " وهو الرمز الذي اشتهر به الدون البرتغالي.

وأثار مستشار رئيس نيجيريا جدلًا واسعاً بعد هذا الاقتراح، لأنه مستفز لجماهير برشلونة، بنما نال استحساناً من قبل بعض مشجعي ريال مدريد ويوفنتوس، إذ انقسمت الآراء حول مؤيد لفكرة الشراء لما يملكه رونالدو من تاريخ من الأهداف الاستثنائية التي سجلها على ملعب كامب نو، ومعارض لرؤيتهم أنه لم يقدم أي إنجاز يذكر بداخله.