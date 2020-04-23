» فنانة شهيرة: ذهبت لعيادة نفسية مرتين

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عبد القادر وحيد

الصحة النفسية

درة

الحرملك 2

فتحت النجمة "درة" للمرة الأولى ألبوم صور عائلتها وعبّرت بطريقة مؤثرة عن شوقها لذكريات الطفولة، وأوضحت أنها تميل شكلا إلى والدها الذى تشبهه كثيرا، وعبّرت عن حبها الكبير لبلدها تونس.

وكشفت درة في استضافتها ببرنامج Be My Guest مع الإعلامى بلال العربى عبر شبكة قنوات روتانا، عن عدم انتهائها من تصوير كل مشاهدها بمسلسل "لحرملك 2" الذى يعرض فى رمضان، حيث شوّقت الجمهور إلى ما ستؤول إليه شخصيتها فى الجزء الجديد.

ونوهت درة بأهمية الصحة النفسية فى الحياة وعن زيارتها لطبيب نفسى مرتين، إحداهما طبيبة فى فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة وتستشيرها فى أمورها.

وكانت درّة قد حلّت ضيفة على البرنامج وكانت بداية الحديث عن الحجر الصحى وظروفه وكيفية قضائها وقتها، حيث عبّرت عن صعوبة مرور الوقت، وعن محاولتها لملئه ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة وغيرها.

يذكر أن الإعلامى بلال العربى،  يستمر عبر شبكة قنوات روتانا، فى إجراء لقاءاته مع أبرز نجوم الوطن العربى أونلاين، نظرا لصعوبة التصوير بسبب الظروف الراهنة.


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