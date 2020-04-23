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رقم يبغضه الجميع "المحبوب الأول" في العالم بعد كورونا

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رقم يبغضه الجميع
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عبد القادر وحيد

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كورونا

الرقم صفر

المحبوب الأول

فندق غراند هوتيل

من المعروف أن تداول الرقم "صفر" يثير التشاؤم لدى الجميع خاصة في الصفوف الدراسية ونتيجة الامتحانات، بالإضافة إلى حصولك على الأرقام المالية، وغيرها من الأمور.

الرقم "صفر"، صار المحبوب الأول في العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تنتظر الدول ظهور النتيجة والمؤشرات اليومية، والتي يتطلع الجميع أن تكون "صفرا" في الإصابات أو الوفيات بسبب الوباء.

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي نشرت مقطع فيديو وعلقت عليه بالقول: "العدد .. "صفر" من أحب الأعداد في زمن الكورونا".

وكانت الأفندي قد أعادت مقطع فيديو نشرته موقع فرانس برس بالعربية، الذي يظهر إضاءة واجهة فندق "جراند هوتيل" الشهير في تايبيه بكلمة "صفر" بالإنجليزية، مع عدم تسجيل تايوان أي إصابة بفيروس كورونا ليومٍ ثالث في غضون أسبوع.

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