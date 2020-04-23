» تونس تعلن مواعيد استئناف الدورى

23 أبريل 2020 - 02:18 م

قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، إنه يأمل في عودة النشاط قريبا بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضة رفقة رؤساء الاتحادات للرياضات الجماعية، مؤكدا أنه من المحتمل استئناف النشاط بعد شهر رمضان المعظم ولو تعذر ذلك سيكون في أغسطس المقبل.

وأضاف "الجريء" في فيديو نشرته صفحة الاتحاد على موقع "فيس بوك"، أنه ينتظر رد رئاسة الحكومة ووزيري الصحة والرياضة من أجل استئناف التدريبات بعد الرابع من مايو المقبل، على أن تعود مباريات الدرجتين الأولى والثانية بعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف الجريء أنه حال استحالة عودة النشاط في المواعيد المذكورة، فإن الدرجتين الأولى والثانية ستستأنفان النشاط، في شهر أغسطس المقبل

وتابع الجريء قائلا: "عند عودة النشاط سيتم اتخاذ تدابير وقائية، كارتداء اللاعبين للكمامات وتعقيم الملاعب مع إمكانية إجراء المباريات في 4 أو 5 ملاعب فقط مع إلزام الفرق للخضوع لحجر صحي في فنادق طوال فترة النشاط، وذلك حسب تطور وضع فيروس كورونا في البلاد وتوجيهات وزارة الصحة".