. شاب وفتاة داخل شقة لتصوير أفلام فاضحة.. ماذا حدث

23 أبريل 2020 - 02:28 م

أسفرت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة الجهات الأمنية، عن تفاصيل مثيرة ، حول واقعة ضبط شاب وفتاة، لقيامهما بتصويره أفلام فاضحة، داخل شقة بمنطقة 6 أكتوبر.

وبحسب ما كشفته التحقيقات فإن المتهم الرئيسي هو الذي يقوم بتمثيل الأفلام وتصويرها لبثها عبر مواقع مخلّة.

وفي التفاصيل التي كشفتها التحقيقات أيضا فإن المتهم استأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وقام بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الفاضحة له وللفتاة ثم رفعها على الموقع الخاص به عبر الشبكة العنكبوتية.

كما أشارت التحريات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة واثنين آخرين أثناء قيامهم بتصوير فيلم فاضح.

تم تحريز جميع المقاطع المصورة، فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير.

من جانبها قررت النيابة العامة، حبس الفتاة وباقى المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص في إنشاء موقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة ورفع المحتوى الإباحي الخاص بهما على الموقع الإلكترونى وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة.

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر وأسفرت عن صحة المعلومات وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.