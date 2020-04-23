أرقام قياسية عن "صناعة الدواجن" في مصر

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الطيب حسين

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كشف وزير الزراعة السيد القصير، عن حجم صناعة الدواجن في مصر، موضحًا أرقامًا قياسية للصناعة الهامة في البلاد.

وقال الوزير إن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجهها مصر بعد ظهور فيروس كورونا.

وأضاف القصير، أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وتابع: "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".



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