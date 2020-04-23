القرنى: نحن المملكة العظمى.. وأميرة سعودية ترد بهذه الرسالة

23 أبريل 2020 - 03:03 م

وجّه الداعية السعودي عائض القرني رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف القرني في تدوينة له على حسابه في تويتر: "ها هي مملكة الإنسانية السعودية العظمى علم السعودية أثبت في هذه الأزمة بشهادة العالم، والأدلة والأرقام، أنها الأولى في رعاية الإنسان واحترامه".

وأكد في رسالته: "شكراً سلمان الحزم شكراً محمد العزم.. شكراً وطننا الغالي، وشعبنا العظيم".

ولقيت تدوينة القرني تفاعلا واسعا، حيث ردت الأميرة السعودية لولوه الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم باسمي أنا السيدة لولوة الفيصل آل سعود أرجو الانتباه أتقدم للجميع مساعدات مالية للمواطنين ولمواطنات جميع الشعوب الخليج العربي وهذه المساعدات تنطبق على المحتاجين لبناء بيوت.. المحتاجين للزواج المحتاجين لسداد القروض والديون.. المحتاجين الدعم لفتح مشاريع" .

وعلق آخر: "بلد الخير والعز ربي اجعل هذا البلد آمنا اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده يا رب.. اللهم إني أستودعتك مملكتنا الحبيبة".