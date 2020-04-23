موقف حاد من الجامعة العربية ضد إسرائيل

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تبنت جامعة الدول العربية، موقفًا حادًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حيث استنكرت قرار حكومته  مصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراھيمي، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ووصفت الجامعة القرار الإسرائيلي بـ"الخطير"، معتبرة إياه "امتدادا لسياسة الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الھادفة إلى تھويد البلدة القديمة في مدينة الخليل".

وأكدت أن ھذا القرار يعتبر كغيره من "القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتھك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية".

وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتھما في وقف ھذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية واتخاذ الخطوات اللازمة لوقفھا فورا، لخطورة تداعياتھا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.



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