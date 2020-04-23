ارتفاع وفيات "كورونا" بمكة

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كورونا.. تسجيل 10 حالات وفاة جديدة فى المغرب

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة اليوم الخميس، حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا الرقم الجديد بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة 49 حالة وفاة من بين 121 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة.

يأتي هذا فيما سجلت المنطقة 209 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو أقل بكثير عن الأيام الماضية التي سجلت فيها أكثر من 300 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 3381حالة؛ منها 2963 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 369 حالة.


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