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ابنة "أوزيل" الرضيعة تجني أموالًا طائلة

الرياضة

أوزيل
أوزيل
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الطيب حسين

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طفلة ورضيعة، لكنها قادرة على جني أموال طائلة، هذا ما حدث لـ ابنة النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي، البالغة شهرين من عمرها.

وعرضت إحدى الشركات أن تكون إيدا طفلة "أوزيل" الوجه الإعلاني لها مقابل ما يصل إلى 660 ألف يورو.

وقال موقع "جول" العالمي، أن الابنة الرضيعة حصلت أيضا على عرض من مجلة أجنبية شهيرة بلغ 250 ألف جنيه إسترليني (286 ألف يورو)، مقابل جلسة تصوير للزوجين معها في قصرهما الفاخر بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل نشر صورتهم على غلاف المجلة.

واختتم الموقع بأن أوزيل وزوجته حتى الآن لم يناقشا العروض، خاصة أن الثنائي يرفض الظهور الإعلامى للطفلة ويرفض استغلالها تجاريا.

وكان أوزيل قد تزوج من الممثلة الشهيرة وملكة جمال تركيا السابقة، أمينة جولشي، في يونيو من العام الماضي.

وأثار اللاعب الألماني حملة انتقادات واسعة بعد رفضه تخفيض راتبه بنسبة 12,5% وسط وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي وافق فيه المدرب وزملاؤه على قرار التخفيض.

وتسبب موقف أوزيل الذي يتقاضى أعلى أجر من النادي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (400 ألف يورو) في الأسبوع الواحد، في غضب كبير من جانب مشجعي "المدفعجية"، الذين شنوا هجوما كبيرا على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


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