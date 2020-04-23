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وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

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فتحي مجدي

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يواصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تقديم برنامجه «الإمام الطيب»، وذلك للعام الرابع في شهر رمضان المبارك، حيث يتناول البرنامج مجموعة من القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل شخص والتي من شأنها الارتقاء بالأمم والمجتمعات .

ويتناول الطيب خلال برنامجه «الإمام الطيب» هذا العام عددًا من القضايا المستجدة على الساحة وخصوصًا وباء كورونا وما استجد معه من قضايا فقهية معاصرة، وتناول مجموعة من القيم مثل بر الوالدين الحياء والعدل والرحمة والتواضع والمروءة والعفة والحياء، ورسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية السمحة .

ومن المقرر أن يذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي .

وساهم برنامج «الإمام الطيب» على مدار الأعوام الماضية في خلق حالة من النقاش الفكري والمجتمعي حول القضايا التي يتناولها فضيلته، وخلق مساحات لتبادل الآراء حول قضايا البرنامج عبر وسائل الإعلام، كما حرص فضيلته على تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة، وحظي البرنامج باهتمام مؤسسي وأكاديمي ومجتمعي وعرضته قنوات مصرية وعربية .

ويأتي برنامج «الإمام الطيب» في إطار جهود شيخ الأزهر التي يسعى من خلالها إلى التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، وتجديد الفكر الديني، وبيان سماحة وتعاليم الإسلام، وتفاعل فضيلته مع القضايا المعاصرة، وتحقيق الاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال في جميع أنحاء العالم .



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