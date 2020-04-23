ارتفاع وفيات هولندا إلى 4 آلاف بسبب "كورونا"

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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في هولندا إلى 4 آلاف و177، إثر تسجيل 123 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

جاء ذلك في آخر تحديث للبيانات المتعلقة بفيروس كورونا، نشرها، الخميس، "معهد الدولة من أجل الصحة والبيئة" التابع لوزارة الصحة الهولندية .

وذكر المعهد، أن عدد المصابين ممن يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد بلغ 10 آلاف و158 مريضا .

وأوضح أن عدد الإصابات بالفيروس في عموم هولندا وصل إلى 35 ألفا و729، بعد تسجيل 887 إصابة جديدة .

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و666 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 186 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس . -


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