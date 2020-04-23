تطور جديد في أزمة سد النهضة

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بحثت مصر أزمة سد النهضة اليوم الخميس، مع الولايات المتحدة، في مناقشات أجراها وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي.

وبحث الجانبان في الاتصال آخر مستجدات مكافحة جائحة كورونا، وأزمة سد النهضة.

وتناول الوزيران الجهود التي تبذل على مستوى البلدين للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، بأن بومبيو أعرب من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بما يبرهن على علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية استعرضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.



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