» أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة في رسالة مصورة بمناسبة شهر رمضان، أن الشهر الفضيل هذا العام مختلف جدا بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم، داعيًا للتباعد الاجتماعي بهذه الأوقات العصيبة.

وقال أنطونيو غوتيريِش في رسالته: "الكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19"، وبعث أطيب أمانيه لملايين المسلمين حول العالم.

وجدد نداءه الذي أطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، وقال: "لقد دعوت مؤخرا إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على عدونا المشترك، ألا وهو الفيروس... وإنني أكرر هذا النداء اليوم".

وأثنى غوتيريش على الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم الإسلامي "الذين يعيشون بإيمانهم ويدعمون الفارين من النزاعات في أفضل تقاليد الضيافة والكرم الإسلامي".