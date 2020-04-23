» قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية

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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إنه سيتم فتح المحال والمراكز التجارية” المولات” طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم الخميس، بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، والذي أعلن تمديد العمل بحظر التجول ليبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحًا من الغد أول أيام شهر رمضان.

وأكد أن الحكومة ستضطر لأخذ إجراءات فورية في حالة ارتفاع الإصابات بمصر ، مضيفا أن الدولة مستعدة للتعامل مع هذه الزيادة، مشيرًا إلى جاهزية المستشفيات.


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