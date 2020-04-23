  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة العالمية تحذر من الكمامات

عاجل.. ارتفاع ضخم في عدد إصابات كورونا بمصر

صلاة التراويح

بالصور.. أول صلاة تراويح بالكمامات في مساجد إندونيسيا

سد النهضة

تطور جديد في أزمة سد النهضة

ميركل

"ميركل" تزف بشرى سارة للأوروبيين

كيم

وفاة "كيم جون أونج" تثير مخاوف من فوضى عارمة بكوريا الشمالية

مدبولي

قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية

السعودية

بيان عاجل من السلطات السعودية عن شهر رمضان

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى 15 مايو

مترو الأنفاق

تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

الطيب

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

عاجل..ارتفاع جنوني في عدد إصابات كورونا بمصر

عاجل.. ارتفاع ضخم في عدد إصابات كورونا بمصر

آخر الأخبار

الصحة العالمية تحذر من الكمامات
الصحة العالمية تحذر من الكمامات
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قفزة جديدة في إصابات "كورونا" في ألمانيا

#

عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

#

ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا بالجزائر

فيروس كورونا

مرض كورونا

اصابات كوورنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بالإضافة وفاة 11 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 287 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعها الدوري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في تلك المستشفيات لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

حيث يتم تجهيزها لتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول حالتي إصابة لقطتين بكورونا
» أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان
» العراق تفرج عن 20 ألف سجينًا لمنع تفشي كورونا
» ارتفاع وفيات هولندا إلى 4 آلاف بسبب "كورونا"
» اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى 15 مايو
» قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"
» الدوري الألماني يتحدى كورونا ويعلن عودة المسابقة
» قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية
» اليابان.. إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"
» انخفاض قياسي للتجارة الخارجية الإيطالية
» موقف حاد من الجامعة العربية ضد إسرائيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية