كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى نحو 46 ألف حالة

23 أبريل 2020 - 08:43 م

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إلى 45 ألفا و785، إثر تسجيل 1710 حالة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فإن عدد الإصابات وصل 842 ألفا و624، بعد تسجيل 17 ألفا و318 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 45 ألفا و785، إثر تسجيل 1710 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ213 ألفا و24، تليها إيطاليا بـ 187 ألفا و327.

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة المدن الأكثر تأثرا بالفيروس، حيث وصل عدد الإصابات فيها 263 ألفا و754، والوفيات إلى 19ألفا و453.

وتأتي نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ 95 ألفا و914 إصابة، تليها ماساتشوستس بـ 42 ألف و944 إصابة.

فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 76 ألفا و614، في حين بلغ عدد الخاضعين لاختبار الفيروس 4 ملايين و482 ألفا و434، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 330 مليون نسَمة.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و667 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 186 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

