وزير الصحة البريطاني للمسلمين: شكرًا لتضحياتكم.. رمضان مبارك

23 أبريل 2020 - 08:54 م

أشاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك بالمسلمين في بلاده على خدماتهم وتضحياتهم" في التخلي عن الفعاليات الجماعية خلال شهر رمضان، مع استمرار فرض الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأغلقت المساجد، إلى جانب الكنائس والمعابد اليهودية، مع عدم السماح بتجمعات المصلين فيها، مع استمرار الوباء في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.



وقال "هانكوك": "في رمضان هذا العام، لن يشارك الكثير من المسلمين الذين يخدمون بلادهم في هيئة الصحة الوطنية (NHS) وفي القوات المسلحة وفي مواقع أخرى كثيرة، فرحة هذا الشهر كما يفعلون عادة".



وأضاف: أريد أن أقول لجميع المسلمين البريطانيين: شكراً لبقائك في المنزل. أعرف مدى أهمية الإفطار اليومي، ومدى أهمية الصلوات الجماعية في الليل (صلاة التراويح)، ومدى أهمية الاحتفال بالعيد"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع متوجهًا إلى المسلمين: "شكرًا لكم على إجراء تغييرات كبيرة في ممارساتكم الحيوية، وأود أن أقول لكم جميعًا: رمضان مبارك وشكرًا لكم على الخدمة والمواطنة، وشكرًا لكم على تضحياتكم".



وشهدت بريطانيا 616 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 18 ألفا و738.



وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان الخميس، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل 138 ألفًا و78، إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.



وأضاف أنه تم إجراء 14 ألف و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.

