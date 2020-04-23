كورونا..616 وفاة ببريطانيا خلال 24 ساعة

23 أبريل 2020 - 08:56 م

شهدت بريطانيا 616 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 18 ألفا و738.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان الخميس، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل 138 ألفا و78، إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 14 ألف و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و666 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 186 ألفا، وتعافى أكثر من 730 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

