» أهلاوي أم زملكاوي؟.. نجم الزمالك يكشف انتماء الراحل حسني مبارك

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن إنتماء الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وقال السيد عبر قناة الزمالك، إن الزمالك أو أي فريق مصري يحصد بطولة افريقيا لأبطال الكئوس يتم تكريمه من مؤسسة الرئاسة.

وشدد السيد على أن "كنا عائدين من الكاميرون بالبطولة، والتقينا بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك واكتشفنا وقتها فى المقابلة انه "زملكاوي متعصب".

واختتم طارق السيد، تصريحاته، ان هذه المعلومة أنا واثق منها، وقيلت لنا في اجتماع رئاسة الجمهورية، ولكن لم تكن للنشر الصحفي.