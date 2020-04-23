سعر غير متوقع للدولار أمام الجنيه بعد انهيار النفط الأمريكي

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم الخميس 23-4-2020، استقرارا ملحوظا فيما لم يكن متوقعا، متأثرة بانهيار سعر النفط الأمريكي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.6893 جنيه للشراء، 15.8181 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 للشراء 15.78 للبيع.

وفي بنك مصر بلغ 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.

وسجل في بنك القاهرة 15.68 للشراء 15.78 جنيه للبيع.

 بينما في بنك قناة السويس 15.70 للشراء، 15.8 للبيع.

وسجل سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وبلع سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.72 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

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