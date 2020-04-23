عواصف واضطراب.. طقس غير مستقر في أول أيام رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غداً الجمعة «أول أيام رمضان»، حيث يتوقع الخبراء، أن يشهد الجمعة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وتصل لحد العاصفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية

كما يتوقع الخبراء طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلاً بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 35»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «22- 40»، الأقصر «23 – 41»، أسوان «25 – 41».