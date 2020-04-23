  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

قصة أول فيديو على «يوتيوب» الذي حصد صاحبه 64 مليون دولار

الطيب خلال استقباله اليوم بمشيخة الأزهر، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

شيخ الأزهر: دعوات الإفطار في رمضان «شاذة » لا تلتفتوا لها

ووهان

كورونا نتيجة عمل جنوني لعلماء مختبر «ووهان»

بريطانيا

وزير الصحة البريطاني للمسلمين: شكرًا لتضحياتكم.. رمضان مبارك

رمضان

سعر غير متوقع للدولار أمام الجنيه بعد انهيار النفط الأمريكي

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

عاجل.. 232 حالة إصابة بكورونا في مصر ووفاة 11

صلاة التراويح

بالصور.. أول صلاة تراويح بالكمامات في مساجد إندونيسيا

سد النهضة

تطور جديد في أزمة سد النهضة

مدبولي

قرار جديد من الحكومة بشأن فتح المحال التجارية

كيم

وفاة "كيم جون أونج" تثير مخاوف من فوضى عارمة بكوريا الشمالية

عواصف واضطراب.. طقس غير مستقر في أول أيام رمضان

آخر الأخبار

رياح ططرى
رياح ططرى
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

#

معلومة غير سارة عن طقس أول رمضان

#

"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

#

تجربة أول لقاح لكورونا على البشر خلال أيام قليلة

رمضان

طقس

أخبار الطقس

الطقس غدا

عواصف واضطراب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غداً الجمعة «أول أيام رمضان»، حيث يتوقع الخبراء، أن يشهد الجمعة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وتصل لحد العاصفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية

كما يتوقع الخبراء طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلاً بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 35»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «22- 40»، الأقصر «23 – 41»، أسوان «25 – 41».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أهلاوي أم زملكاوي؟.. نجم الزمالك يكشف انتماء الراحل حسني مبارك
» العراق.. مقتل 7 مسلحين في تنظيم "داعش"
» كورونا..616 وفاة ببريطانيا خلال 24 ساعة
» الصحة العالمية»: الملاريا تقتل 760 ألف شخص هذا العام
» أمريكا توجه رسالة للمسلمين بمناسة حلول شهر رمضان
» العراق تفرج عن 20 ألف سجينًا لمنع تفشي كورونا
» ارتفاع وفيات هولندا إلى 4 آلاف بسبب "كورونا"
» اتحاد الكرة يمدد تعليق النشاط الرياضي حتى 15 مايو
» "ميركل" تزف بشرى سارة للأوروبيين
» قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"
» موقف حاد من الجامعة العربية ضد إسرائيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية