قصة أول فيديو على «يوتيوب» الذي حصد صاحبه 64 مليون دولار

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جاويد كريم
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قبل 15 عامًا من الآن، تم تحميل أول فيديو على موقع "يوتيوب"، وهو مقطع فيديو مدته 18 ثانية، تم رفعه في 23 أبريل 2005، وشوهد أكثر من 90 مليون مرة منذ تحميله بعد شهرين من إنشاء الموقع، وقبل شهر من إطلاق الإصدار التجريبي العام للمنصة

كان مقطعًا نشره المؤسس المشارك في "يوتيوب" جاويد كريم، الذي كان يبلغ من العمر 26 سنة، بمناسبة بداية صعود الموقع السريع، وكان بعنوان: "أنا في حديقة الحيوانات"، وتم تصويره في "سان دييجو".

والمقطع الذي تم تصويره بجودة فيديو منخفضة جدًا وفقًا لمعايير اليوم، يظهر فيه كريم وهو يقف في حديقة حيوانات ويتحدث عن الفيلة، التي يمكن رؤيتها في الخلفية. يقول: "حسنًا، نحن هنا أمام الفيلة. لقد كان مقطعًا ناجحًا بشكل مذهل، على الرغم من قصره، وجودته الرديئة وموضوعه الفضولي، الشيء الرائع في هؤلاء الرجال هو أن لديهم جذوعًا طويلة حقًا. وهذا رائع".

تمت مشاهدة الفيديو الافتتاحي لـ "يوتيوب" أكثر من 90.2 مليون مرة. وتلقى ما يقرب من 3 ملايين إعجاب وحظي بأكثر من 5.3 مليون تعليق. 

وكان "كريم" التقى مع زملائه المؤسسين في "يوتيوب" ستيفن تشين وتشاد هيرلي أثناء العمل في "باي بال"، و هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة.

وقام الثلاثي بإنشاء "يوتيوب"، على الرغم من أن كريم كان رسميًا مستشارًا للموقع، ولم يكن كونه موظفًا، وبقي غير معروف نسبيًا حتى اشترته شركة "جوجل"  في عام 2006،  فقد حصل على 137443 سهمًا من الأسهم، التي بلغت قيمتها 64 مليون دولار آنذاك. 

ومنذ ذلك الوقت، تضاعف موقع "يوتيوب"، ليصبح أحد أكبر مواقع الويب على الإنترنت. في العام الماضي، حقق أكثر من 15 مليار دولار، مع تحميل أكثر من 500 ساعة من المحتوى كل دقيقة.

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