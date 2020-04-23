» عصام الحضري: "هذه أسباب مغادرتي للنادي الأهلي"

23 أبريل 2020 - 10:40 م

حل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس"، الذي تقدمه لأول مرة المخرجة إيناس الدغيدي.



ورد عصام الحضري، على التصريحات التي قالها عنه مانويل جوزيه، بأنه كاذب وغادر النادي الأهلى بدون علمه، وقال: "أنا لست مغرور وكنت أتمنى الأحتراف ومانويل جوزيه ورئيس النادي هما السبب في مغادرتي للنادي الأهلي، وندمت على إنني تخليت عن الأهلي، وهو خيره عليَ".



وقال الحضري: "أنا على استعداد تام دخول النادي الأهلي، ولم يمنعني أحد، لأنني عضو به".



برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

