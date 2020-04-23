كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتخطى حاجز 740 ألف

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عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العام حاجز 740 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.
وأوضحت معطيات الموقع أن عدد المتماثلين للشفاء في العالم بلغ 740 ألفا و379.
وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث عدد المتعافين من الفيروس، بتماثل 103 آلاف و300 شخصا للشفاء.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية، بتعافي 89 ألفا و250، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 84 ألفا و825.
وحلت الصين بالمرتبة الرابعة بـ 77 ألفا و207، ثم إيران خامسة بـ 64 ألفا و843، وإيطاليا سادسة بـ 54 ألفا و576، وفرنسا سابعة بـ 42 ألفا و88، والبرازيل ثامنة بـ 25 ألفا و328، وسويسرا تاسعة بـ 19 ألفا و900.
فيما بلغ عدد المتعافين في تركيا 18 ألفا و419.
وفي السياق نفسه، وصل عدد المصابين بالفيروس إلى مليونين و700 ألفا و871.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، حيث بلغت الإصابات على أراضيها 868 ألفا و482.
وحلت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 213 ألفا و24، ثم إيطاليا ثالثة بـ 189 ألفا و973، وفرنسا رابعة بـ 161 ألفا و530، وألمانيا خامسة بـ 151 ألفا و332، وبريطانيا سادسة بـ 138 ألفا و78، تركيا سابعة بـ 101 ألفا و790، وإيران ثامنة بـ87 ألفا و26.
كما سجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس، 82 ألفا و798 إصابة.
فيما بلغ عدد الوفيات 189 ألفا و99 في عموم العالم. 

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