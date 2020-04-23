» كورونا برمضان.. أول صلاة تراويح بالمنازل في إندونيسيا

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المصريون ووكالات

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أول دولة عربية تقرر إقامة تراويح "محدودة" في رمضان

أدى غالبية المسلمين في إندونيسيا، مساء الخميس، أول صلاة تراويح لشهر رمضان، في بيوتهم جراء فيروس كورونا.
وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، صلى السكان التراوايح في منازلهم، وخاصة في المناطق المفرض عليها قيود كورونا، وفي مقدمتها "باندونغ" و"ماكاسار" و"بيكانبارو"، حيث المساجد مغلقة بأمر السلطات، لمنع انتشار الفيروس.
فيما أدى آخرون صلاة التراويح في المساجد بالمناطق غير المشمولة بقيود كوورونا، مع شرط الحفاظ على قواعد النظافة ومسافة التباعد الاجتماعي.
وتوصي وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، الشعب بأداء فرائض الصلوات في المنازل، في إطار مكافحة الوباء.
ووفق آخر محصلة في إندونيسيا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 7 آلاف و775، والوفيات 647، والمتعافين 960.
وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و678 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 187 ألفا، وتعافى أكثر من 736 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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