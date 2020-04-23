العراق.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في الحشد الشعبي

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المصريون ووكالات

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أعلن محافظ صلاح الدين شمالي العراق، عمار جبر، الخميس، تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" لعنصر في الحشد الشعبي.
ولأول مرة يعلن مسؤول عراقي تسجيل إصابة بكورونا ضمن قوات الحشد الشعبي.
وقال جبر، في بيان له، إنه تم تسجيل "إصابة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين، وهي لأحد منتسبي الحشد الشعبي اللواء 9 في قضاء الدور".
وأضاف أن "المصاب من مواطني محافظة البصرة (جنوب)، تم نقله إلى ردهة (جناح) العزل في مستشفى صلاح الدين العام".
وفي وقت سابق الخميس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الإصابات إلى 1677، والوفيات 83.
ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني لقتال التنظيم الإرهابي في يونيو/ حزيران 2014.
وأبرز فصائل الحشد الشعبي هي: منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وسرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وسرايا عاشوراء بزعامة عمار الحكيم، وفرقة العباس القتالية تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، وحركة النجباء يقودها أكرم الكعبي، و"كتائب حزب الله" يقودها جعفر الغانمي، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و701 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 189 ألفا، وتعافى أكثر من 741 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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