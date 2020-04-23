كورونا.. سلطنة عمان تسجل تاسع وفاة

أعلنت سلطنة عمان، مساء الخميس، تسجيل تاسع وفاة بفيروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت وفاة جديدة لمقيم يبلغ من العمر 57 عاما.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت وفاة جديدة لمقيم يبلغ من العمر 57 عاما.

وفي بيان سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 102 إصابة لترتفع المحصلة إلى ألف و716.

وفي بيان سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 102 إصابة لترتفع المحصلة إلى ألف و716.