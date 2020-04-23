كورونا.. المغرب يفرض حظر تجوال ليلي في رمضان

23 أبريل 2020 - 11:50 م

أعلنت السلطات المغربية الخميس، فرض حظر تجوال ليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من مطلع رمضان.



جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المغربية اطلعت الأناضول على مضمونه، قبل يومين من رمضان الذي يبدأ السبت في المغرب.

وجاء في البيان أنه "في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر ابتداء من فاتح رمضان حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".

وأضاف: "يُمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".

وأكدت الداخلية المغربية أن المصالح الأمنية ستسهر على تفعيل "إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة؛ حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، في بيان، أن السبت أول رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.