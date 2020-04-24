» نيويورك تعتزم توزيع نصف مليون وجبة للمسلمين

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أعلن رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، الخميس، أن سلطات المدينة ستقدم نصف مليون وجبة "حلال" للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال بلاسيو في مؤتمر صحفي: "إن من أنبل ما يدعو إليه رمضان هو إطعام الجائع؛ فتذكر المحتاجين هو جزء أساسي من طرق الاحتفال بهذا الشهر".
وأوضح أنه سيكون هناك 400 ألف وجبة "حلال" سيتم توزيعها في 32 موقعا تابعا لوزارة التعليم في الأحياء ذات الاحتياجات العالية خلال رمضان.
وتابع أنه سيتم تقديم 100 ألف وجبة أخرى من خلال شراكات مع منظمات المجتمع.
ولفت أن هذه الخطوة ستجلعنا نتذكر أن (نيويورك) هي مكان يؤمن حقا بالمساواة، إذ لن يكون هناك جائع من سكان نيويورك.
وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال ترامب: "لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان المبارك فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم".
وتأتي خطوة بلدية نيويورك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أسوأ ازمة صحية واقتصادية منذ عقود بسبب كورونا.
ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.
ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فإن عدد الإصابات وصل 842 ألفا و624، بعد تسجيل 17 ألفا و318 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 45 ألفا و785، إثر تسجيل 1710 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته. -

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