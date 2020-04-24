"الصحة العالمية": مصر بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة كورونا

24 أبريل 2020 - 12:50 ص

قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر تعمل بجد وتبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على وباء فيروس كورونا، رُغم قولها إنه مازال هناك الكثير يمكن القيام به.



وأضافت المنظمة، في بيان للتعليق على زيارة وفد خبرائها للدعم الفني إلى مصر، أن نظام مراقبة الوباء القوي وجهود تتبع الحالات أثبتت فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة ومجموعات من الحالات قبل أن تتمكن من الانتشار.



وأشارت الصحة العالمية إلى أنه بدعم منها وشركاء آخرين، أصبح لدى مصر الآن القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار للفيروس.



من جانبه، قال الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن مصر تقوم بعمل كبير، مُعتبرًا أن لدى مصر فرصة حاسمة الآن للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض قبل أن ينتقل من الوضع الحالي إلى انتقال مجتمعي.



وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة أجرت 25 ألف اختبار لفيروس كورونا.

