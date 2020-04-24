» ماذا قال ترامب في تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان؟

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال ترامب في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: «لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان، فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم».

